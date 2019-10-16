РИАМО – 16 окт. Запущен аукцион по аренде земельного участка в городском округе Озеры, так, инвесторам предоставят возможность открыть здесь отель или санаторий, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Отдых в южном направлении Подмосковья довольно многогранен. Чаще всего люди хотят проводить время в месте, окруженном вековыми лесами, на берегу реки Оки.

«Желающим организовать такой отдых предлагаем принять участие в аукционе в электронной форме по аренде земельного участка с видом разрешенного использования – туристическое обслуживание», – отмечается в сообщении.

Борьба пройдет за участок, который расположен в городском округе Озеры в деревне Тарбубешево.

«Чтобы успеть открыть свой отель или санаторий к летнему сезону, спешите подать заявку до 20 декабря 2019 на электронной площадке «РТС-тендер» по адресу: www.rts-tender.ru (№ процедуры 21176)», – уточняется в материале.