РИАМО – 16 окт. В ходе плановой проверки жилых домов №№19 и 22 ЖК «Лайково» в Одинцове, инспекторским составом Главгосстройнадзора Московской области отмечено, что работы на объектах ведутся в соответствии с утвержденным графиком, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Проверки продлятся до 25 октября 2019 года.

«В настоящее время на жилом доме №19 ведутся работы по устройству монолитных конструкций, кладка наружных и внутренних стен, монтаж внутренних инженерных сетей, устройство кровли, на доме №22 ведутся работы по устройству монолитных конструкций 2-4 этажей», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Достраивает жилые дома ЖК «Лайково» фонд «Специальные проекты фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства».

Всего в ЖК «Лайково» продолжается строительство 12 домов группы компаний Urban Group.

«На строительных площадках жилого комплекса в настоящее время задействовано 1140 рабочих и более 20 единиц техники», – уточнил Гарибян.

Достроить дома №№17, 19, 20, 22, 23 планируется в четвертом квартале 2020 года, а дома №№18, 21, 63, 64, 68, 69, 70 в первом квартале 2021 года, резюмируется в пресс-релизе.