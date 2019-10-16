РИАМО – 16 окт. Строительство энергоэффективных домов позволит жителям столицы значительно экономить на платежах ЖКХ, так, нынешние системы отопления умеют «подстраиваться» под погодные условия, автоматически регулируя температуру и величину расхода теплоносителя, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Новые дома в Москве возводятся с применением современных энергоэффективных технологий. Для многоквартирных домов Минстроем России установлены классы энергоэффективности, которые обозначаются буквами латинского алфавита от А до G. Самые высокие из них: А+ и А++. Присвоение самого высокого класса энергоэффективности означает, что установленные в домах системы энергоснабжения позволят сэкономить до 50% от базового уровня расходов потребляемых ресурсов», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что класс энергоэффективности определяется на стадии проектирования дома и присваивается органом строительного надзора.

Застройщик размещает указатель класса энергетической эффективности многоквартирного дома на одном из его фасадов. На информационных стендах внутри подъезда многоквартирного дома должна быть этикетка, содержащая сведения, в том числе о классе энергетической эффективности, указанном в проектной документации, о расходах тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, электроэнергии на общедомовые нужды.

Показатели энергоэффективности заложены в технические требования для проектирования и строительства домов по программе реновации, заверил Левкин.

В качестве примера энергоэффективного жилья он привел жилой комплекс «ЗИЛАРТ», который строится на территории реорганизуемой промзоны «ЗИЛ».

Эффект экономии достигается за счет использования новых материалов и современного инженерного оборудования. Так, за счет установки энергоэффективных пластиковых окон можно избежать тепловых потерь и тем самым сэкономить на отоплении.

Кроме того, современные системы отопления умеют «подстраиваться» под погодные условия, автоматически регулируя температуру и величину расхода теплоносителя.

Благодаря этому жители новых кварталов больше не будут «отапливать» улицу, широко раскрывая форточки во время оттепели, и не мерзнуть в морозы.

Левкин напомнил, что сегодня предусмотрена для жителей также возможность регулировать тепло на радиаторах в каждом из помещений квартиры и следить за количеством потребленной тепловой энергии с помощью квартирных счетчиков.