РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. В микрорайоне Климовск Подольска приступили к ремонту фасада двух многоквартирных домов на улице Революции, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

На днях генеральный директор управляющей компании МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск Александр Громов провел рабочую поездку по ряду домов, находящихся в управлении предприятия.

«Громов побывал в доме №7 по улице Серпуховской. Большинство квартир здесь обрело своих хозяев, и в помещениях идут ремонтные работы. Но заселение в доме продолжается. Ремонт первого подъезда многоквартирного дома №12 по улице 8 Марта практически завершен. Осталось поменять оконные рамы, которые в настоящее время изготавливаются. В домах №№1 и 4 по улице Революции выполняются ремонтные работы на фасадах зданий. После окончания работ в домах не только станет теплее, но и сами здания изменят свой облик – они станут наряднее», – говорится в сообщении.

Также ремонтные работы ведутся в доме №14 по улице Победы. В нем выполнен ремонт верхней площадки ступеней при входе в первый подъезд.

В ходе проверки Громов не высказал нареканий к выполнению работ.