Работать в аптеке для многих намного престижнее, чем стоять у кассы в супермаркете. Посетители консультируются с провизором, что лучше взять от гриппа, а сотрудник аптеки стремится выполнить свой план продаж. Бывший сотрудник московской аптеки в интервью обозревателю РИАМО анонимно рассказал, что в аптеке покупать не стоит, как аптеки зарабатывают на воровстве, и почему продают лекарства по завышенным ценам.

Порекомендуйте что-нибудь

Я работал провизором в одной из лидирующих сетей России. Эта компания берет самые дорогие места в аренду – у станций метро и торговых центров, но и цены у них выше, чем в других аптеках.

Внутри сети аптеки делятся по категориям. Все зависит от расположения. Мне досталась «рыбная» точка, у метро «Коломенская». Это круглосуточная аптека, мои дежурства выпадали на вечер. Так как я тогда еще учился и даже средне-специального образования не имел, меня оформили консультантом. Но на деле я выполнял обязанности провизора. У меня была фиксированная зарплата плюс проценты за выполнение плана.

Работа провизора ближе к деятельности продавца, а не медика. В нее входит раскладывание товаров, работа за кассой, подсчет, каких препаратов не хватает.

Для сотрудников аптек проводят тренинги, на которых объясняют преимущества того или иного препарата, но все равно провизор некомпетентен давать советы, какой препарат выбрать, какой антибиотик принимать и пр.

Система работы построена таким образом: чем больше вы болеете, тем больше аптека зарабатывает, поэтому нет задачи всех вылечить, задача - получить больше выручки.

Например, в аптеке есть парацетамол в блистере за 10 рублей, но если вы об этом не знаете, то вам продадут в коробке за 70 рублей, еще и витамин С предложат за 200 рублей, чтобы увеличить количество позиций в чеке.

Если клиент просит что-то порекомендовать, то провизор ему посоветует то, что дороже. Его задача переориентировать покупателя, впарить товар дня и получить свои бонусы.

Покупателю нужно конкретно знать, зачем он идет в аптеку, тогда не купит ничего лишнего. Некоторые лекарства мы не должны продавать без рецепта, за это даже предусмотрен штраф. Но если посетитель скажет, что забыл рецепт дома, то мы все равно продадим, иначе он уйдет в другую аптеку, а мы провалим план.

Как отличить поддельное лекарство и куда пожаловаться>>

Как аптека зарабатывает на воровстве

В моей аптеке торговля велась с открытых лотков, а сотрудники несли коллективную материальную ответственность, то есть если посетители воровали, то платили за это сотрудники аптеки.

Воруют в аптеке не только посетители, но и сотрудники. В одной из аптек нашей сети был такой случай – охранник вступил в сговор с ночным провизором и продавал лекарства мимо кассы.

Однажды в аптеку пришел парень наркоманского вида, сгреб дорогую косметику La Roche-Posay в охапку и скрылся. Девушки, которые работали в ту смену, догнать его не смогли, охранники – тоже. Что касается штрих-кодов, то они есть не на всех товарах, видеонаблюдение во многих аптеках отсутствует, а информация о том, что оно ведется, просто для галочки.

На самом деле воровство аптеке даже выгодно, так как все товары застрахованы. При этом сотрудники должны заплатить ту сумму, на которую аптеку обокрали, и аптека в любом случае получит деньги с продажи и выплаты по страховке.

Еще в аптеке нет возврата. По закону, лекарства вернуть нельзя, а некоторые технические приборы можно. Но посетителям об этом никто не рассказывает, поэтому провизор может не принять обратно даже тонометр.

Раз в неделю в аптеку приходил тайный покупатель от администрации сети, который проверял, как выполняется план, – предлагаем ли мы товар дня, рассказываем ли про акции и пр.

Как правильно выбрать витамины>>

Неадекватные покупатели

Моя смена в аптеке начиналась в 16:00 и заканчивалась в полночь. Пик продаж с 18:00 до 21:00, когда люди возвращаются с работы. Как таковых постоянных клиентов в аптеке нет, но есть люди, которые запомнились. Как правило, они были неадекватны.

Однажды в моего коллегу женщина лет 45-ти кинула пузырьком с прилавка, потому что ей что-то не понравилось. К счастью, лекарство в стекле попало в стену, и разбилось за спиной у провизора. Женщина сказала все, что думает о его маме и бабушке, прокричалась и ушла.

Мне больше всего запомнились две женщины в дорогих шубах и с ярким макияжем, но не своей внешностью, а стандартным «наркоманским» набором, за которым они приходили неоднократно. Они покупали любой антибиотик в стекле, две упаковки по 10 инсулиновых шприцев, несколько пачек терпинкода от кашля.

Презервативы никто покупать не стесняется, они лежат на открытой витрине у кассы, но некоторые покупатели зачем-то маскируют их вспомогательными товарами – ватой, пластырем, гематогеном или йодом.

Бывают, конечно, особые случаи. Однажды в аптеку пришел манерный дядечка лет 50-ти. Он долго мялся у кассы, потом решил спросить, несколько раз извиняясь, а какой презерватив самый прочный. Продали ему «Голубую лагуну», он был счастлив.

Иногда в аптеку заглядывают бомжи. Был такой асоциального вида посетитель, который попросил что-нибудь от головы. Когда ему предложили несколько вариантов, он достал из кармана шоколадку и сказал: «Давайте меняться!»

Если попросить в аптеке воду, чтобы запить лекарство, то ее нальют бесплатно из кулера, но это, скорее, акт доброй воли - сотрудники делать такое не обязаны.

«Фуфломицины – это бизнес»: врач рассказал о бесполезности БАДов>>

Что в аптеке покупать не надо

Цена на лекарства в конкретной аптеке зависит только от бренда аптеки. Все закупаются на одном складе, у одних и тех же производителей. Себестоимость препаратов всегда маленькая, так как сырье ничего не стоит, производитель вкладывает в стоимость препарата исследование и продвижение препарата.

Был такой случай, когда до кризиса один известный европейский препарат от гриппа стоил 2000 рублей, но с ростом курса валют цену нужно было повышать в два раза. Компания долго думала, что делать, и в результате снизила цену до 1200 рублей, так как за 4000 тысячи его покупать не будут, а себестоимость препарата позволяла его удешевить.

Косметику, а также ватные диски, прокладки в аптеке покупать не надо. Как правило, они там будут дороже, чем в косметических масс-маркетах. Косметические фирмы выкупают в аптеке отдельные полочки, поэтому вам точно предложат что-то «хорошее», если попросите рекомендацию.

Несколько раз в неделю в аптеку приходит и консультант от фирм, представленных на полках. Это означает, что провизору подарят кучу пробников дорогих кремов.

Работать провизором просто, но требуется внимание и ответственность. Если в кассе недостает денег, то спросят с тебя. У нас в аптеке пропал «Гептрал», препарат, который стоит около 2000 рублей, с каждого сотрудника взяли по 500 рублей, я не стал это терпеть и уволился.

Аптека не даст сотруднику много заработать - она зарабатывает сама.