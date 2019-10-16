РИАМО – 16 окт. Около 2,5 тысяч «семейных» деревьев в рамках нового городского проекта высадят в Москве родители новорожденных, помогут им в этом победители электронных аукционов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Об этом в ходе публичного представления закупок рассказали сотрудники ГКУ «Дирекция департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы». Организатором мероприятия выступил департамент Москвы по конкурентной политике.

«Представленные на мероприятии закупки направлены на реализацию технической стороны столичного проекта «Наше дерево», благодаря которому родители-москвичи могут высадить именное дерево в честь новорожденного ребенка. Деревья для этой цели столица уже закупила, сейчас объявлено проведение конкурентных процедур на высадку деревьев с объемами финансирования от 4 до 9 миллионов рублей», – заявил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Общая сумма объявленных контрактов составляет 40 миллионов рублей.

Работы по озеленению запланированы на территории парков Кузьминки-Люблино, Долгие пруды, Лианозовский, Алтуфьевский, Медведковский, а также парка Останкино, Покровско-Стрешнево.

В целом мероприятия по озеленению в рамках программы «Наше дерево» пройдут в общей сложности на 27 парковых территориях столицы, пояснила начальник управления реализации мероприятий по благоустройству ГКУ города Москвы «Дирекция Мосприроды» Наталья Баженова.

«Городская программа «Наше дерево» направлена с одной стороны на сохранение традиционных семейных ценностей, с другой стороны – на улучшение экологической ситуации в столице. По итогам закупок территорию Москвы украсят новые сосны, липы, рябины, дубы, ивы, яблони, груши и клены», – перечислила она.

По ее словам, программа «Наше дерево» действует в столице с 2019 года. Москвичи, недавно ставшие родителями, имеют возможность бесплатно высадить дерево в честь рождения ребенка.

Подать заявку можно в течение трех лет с даты рождения ребенка. Для этого нужно зайти по ссылке https://www.mos.ru/services/nashe-derevo/, на специальной интерактивной карте нужно выбрать парк, участок и породу дерева для высадки. Данные о доступности участков и деревьев отображаются в режиме онлайн.