РИАМО - 16 окт. Мосгорсуд оставил в СИЗО до 30 декабря экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауфа Арашукова , сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Меру пресечения Арашуковым оставили без изменения», - сказал собеседник агентства.

Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки. Экс-сенатору вменяют особо тяжкие преступления — участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Также правоохранители задержали отца экс-сенатора Рауля Арашукова, советника главы «Газпром Межрегионгаз». Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».