РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. В подольском предприятии ЦНИИТОЧМАШ проводят экскурсии по музею оружия для школьников, их знакомят с работой отдела оптико-электронной продукции в рамках акции «Неделя без турникетов», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На территории Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения в Подольске с 14 по 20 октября проходит всероссийская акция «Неделя без турникетов». В мероприятии принимают участие воспитанники подольских школ №№21, 14, 6, 27, львовской школы №4, гимназии имени Подольских Курсантов и гимназии №4, а также студенты Подольского колледжа имени Никулина. В рамках программы ребята смотрят фильм о предприятии, знакомятся с работой отдела оптико-электронной продукции, участвуют в познавательных викторинах, а также посещают интересные экскурсии в музее оружия», – говорится в сообщении.

Акция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на информирование подростков и молодежи о деятельности ведущих предприятий округа и популяризацию инженерных профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве. Особенностью такой формы работы является максимальная доступность информации и возможность общения с ведущими сотрудниками и специалистами предприятий.

Данная акция проводится ежегодно в третью неделю апреля и третью неделю октября. Программа реализуется с 2015 года Союзом машиностроителей России.