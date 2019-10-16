РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 окт. Контейнеры для сбора использованных батареек установили на автоматах по продаже питьевой воды в розлив в подмосковной Балашихе, в дальнейшем их утилизируют, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Контейнеры установлены по 25 адресам в различных микрорайонах городского округа.

«В Балашихе контейнеры установлены на улицах Лукино, вблизи дома №25Б, Юлиуса Фучика, у дома №6, корпус 2; Чистопольской, вблизи дома №30; 1 мая, вблизи дома №36; Летной, у дома №8/7; Граничной, вблизи домов №№32 и 26, Главной, у дома №22. В микрорайоне Заря контейнер установили на улице Советской, вблизи дома №15А», – говорится в сообщении.

В микрорайоне Железнодорожный они установлены на улицах: Некрасова, вблизи дома №4, строение 1; Рождественской, у домов №№5 и 6; Московской, вблизи дома №3; Маяковского, у дома №28, Лесопарковой, вблизи дома №16, Струве, у дома №9, Колхозной, Пролетарской, вблизи дома 46, Юбилейной, у дома №14 и вблизи дома №6, а также на проспекте Героев, у дома №10.

В микрорайоне Кучино контейнеры установили на следующих улицах: Брагина, у дома №1, Смельчак, вблизи дома №1, Речной, вблизи дома №9, Южной, вблизи дома №3. В микрорайоне Павлино контейнеры установлены у дома №16, а также в Новом Павлино на улице Троицкой, вблизи дома №5.

Утилизация батареек будет производиться на одном из заводов ГК «Мегаполисресурс» – ведущего в России переработчика батареек, аккумуляторов и электронного лома.