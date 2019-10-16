РИАМО - 16 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства города, которое утверждает проект планировки новой Коммунарской линии подземки между проектируемыми станциями «Славянский мир» и Столбово», следует из постановления, размещенного на официальном сайте мэра города.

«Территория подготовки проекта планировки расположена в границах поселений Мосрентген и Сосенское города Москвы. <…> Проект планировки территории линейного объекта предусматривает строительство участка проектируемой линии метрополитена вдоль Калужского шоссе от тупиков за проектируемой станцией «Славянский мир» до проектируемой станции «Столбово» с размещением транспортно-пересадочных узлов», - говорится в документе.

Длина данного участка составляет 7,2 километра. На нем расположат три станции метро с рабочими названиями «Мамыри», «Коммунарка» и «Столбово». Станция «Мамыри» расположится в поселении Мосрентген, оставшиеся две – в поселении Сосенское.

Для оборота и отстоя подвижного состава метро на проектируемой ветке планируют разместить тупики за станцией «Столбово», также обустроят пункт технического обслуживания поездов на станции «Славянский мир».

Кроме того, проект планировки предусматривает строительство новых дорог, съездов и пешеходных переходов, реконструкцию инженерных сетей.

«Планировочное решение линейного объекта метрополитена затрагивает участки открытого русла реки Малая Сосенка, что потребует проведение работ по изменению дна и берегов участков русла реки Малая Сосенка (в том числе заключение в подземный коллектор) с последующей корректировкой границ водоохранной зоны, прибрежной защитной и береговой полос в установленном порядке», - уточняется в документе.

Планируется, что пассажиропоток трех новых станций составит 680 тысяч человек в сутки.

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