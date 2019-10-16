РИАМО - 16 окт. Басманный суд Москвы арестовал фигуранта дела о беспорядках в городе на несогласованной акции 27 июля, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

В среду СК ходатайствовал о помещении под стражу четырех участников несогласованной акции 27 июля в столице, которые обвиняются в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Это Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай и Владимир Емельянов. Также следствие ходатайствовало о домашнем аресте для еще одного фигуранта дела - Александра Мыльникова.

«Басманным судом вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 декабря 2019 года в отношении обвиняемого Мартинцова», - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 27 июля на улице Рождественка Лесных, Мартинцов и Мыльников повалили на землю сотрудника Росгвардии и нанесли ему удары ногами. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой. Баршай напал на росгвардейца, толкнув его с разбега в спину, а Емельянов силой удерживал сотрудника правоохранительных органов, пытаясь повалить на землю и препятствуя выполнению служебных обязанностей.