РИАМО – 16 окт. Полицейских наделили правом объявлять гражданам обязательные для исполнения предостережения, соответствующий закон уже подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Согласно тексту закона, предостережения касаются недопустимости действий, которые могут подтолкнуть к совершению преступлений или административных правонарушений, отнесенных российским законодательством к подведомственности полиции. Также в документе указывается на недопустимость антиобщественного поведения», - отмечается в материале.

Теперь министерству внутренних дел Российской Федерации предстоит определить порядок вручения официального предостережения, а также его форму. Кроме того, в МВД определят категории тех, кто получит возможность объявлять предостережения.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, «концепция закона направлена на устранение имеющейся правовой коллизии и установление единообразия в деятельности субъектов профилактики правонарушений».