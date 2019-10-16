РИАМО – 16 окт. Мастер-класс по созданию музыкальной машины пройдет в Солнечногорске на базе центра молодежного инновационного творчества «Эврика» 19 октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Так, любители робототехники, объединившись в команды, будут конструировать уникальные синтезаторы.

«Собрать и запрограммировать механизм для создания музыки участникам мастер-класса поможет московская музыкальная и танцевальная команда «HipHop Союз». Для участия в мастер-классе не требуется специальной подготовки. Записаться можно в молодежном центре «Подсолнух», написав сообщение в группу центра в соцсети «ВКонтакте» с пометкой «Синтезатор», - отмечается в сообщении.

Участие в мастер-классе бесплатное. Он пройдет в рамках Европейской недели программирования (EU CodeWeek 5-20 октября).