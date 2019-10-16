Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia 15 октября открылась в Москве. В первый день праздника моды свои весенне-летние коллекции 2020 представили Слава Зайцев, выпускники Британской высшей школы дизайна, Ksenia Gerts, концептуальный бренд KAZÁKI, ODOR, Julia Dilua и многие другие. Обозреватель РИАМО сходила на первый день Недели моды и узнала, что нам предлагают носить дизайнеры весной-летом 2020.

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Деловые костюмы

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По традиции открывал Неделю моды MBFW Russia Вячеслав Зайцев. Кутюрье показал коллекцию «Москва и москвичи», символом которой стал типичный сотрудник «Москвы-Сити» в брючном костюме. Москва праздная была представлена ретро-образами в стиле Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи», платьями total black с пайетками и стразами, которые можно надеть как на вечерний коктейль, так и в Большой театр. Завершили показ «женщины стильного возраста», которые представили струящиеся платья.

Безотходное производство

© Mercedes-Benz Fashion Week Russia © Mercedes-Benz Fashion Week Russia © Mercedes-Benz Fashion Week Russia 1 из 3

Коллекцию из отходов zero waste представила Ksenia Gerts, сделав акцент на геометрических принтах. В основе коллекции — свободные футболки, удлиненные рубашки, тренчи оверсайз спокойных цветов — бежевого и белого. Коллекцию разбавляет коралловая обувь, сделанная из переработанных ананасовых листьев.

Пиджаки оверсайз

© Mercedes-Benz Fashion Week Russia © Mercedes-Benz Fashion Week Russia © Mercedes-Benz Fashion Week Russia 1 из 3

Смелую коллекцию в духе нарядов эпатажного Андрея Бартенева представила дизайнер Olga Chernoschekova. Коллекция под названием «Патриот» выполнена в черно-белом цвете. Большинство моделей коллекции оверсайз — худи, объемные пиджаки и массивные рюкзаки с принтами в виде глаз и слова «нет».

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Нарочитая сексуальность

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Альтернативу поднадоевшему оверсайзу представил швейцарский бренд AWS (AFTER WORK STUDIO), который создали дизайнер одежды Карин Вютрих и графический дизайнер Маттиас Фюрст. В их коллекции превалируют разрезы, открытые плечи, ярко выраженная талия, открытый живот, асимметрия, цепи.

Сарафаны для мужчин

© Mercedes-Benz Fashion Week Russia © Mercedes-Benz Fashion Week Russia © Mercedes-Benz Fashion Week Russia 1 из 3

Еще один эко-бренд, аргентинский CHAIN, представил на подиуме лаконичную коллекцию, многие модели из которой подойдут как мужчинам, так и женщинам. В коллекции — комбинации расслабленного кроя, сарафаны для мужчин, мужские велосипедки с объемными футболками и костюмы унисекс в пижамном стиле.

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Комбинезоны

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Раскрасила первый день MBFW Russia коллекция немецкого бренда Сони Литичевской, которая представила оранжевые, желтые и синие комбинезоны, широкие брюки с накладными карманами и яркие лосины родом из 90-х.

Меховые кокошники

© Mercedes-Benz Fashion Week Russia © Mercedes-Benz Fashion Week Russia © Mercedes-Benz Fashion Week Russia 1 из 3

Дом моды Julia Dilua в коллекцию весна-лето 2020 вписал меховые кокошники, шубы, болеро из рыси, соболя и прочего, что вряд ли оценят зоозащитники, но возьмут на заметку любители нетрадиционных головных уборов. На подиуме можно было увидеть меховые ободки, леопардовые кокошники, кокошники из соболя и норки.