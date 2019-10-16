РИАМО – 16 окт. Практический опыт локализации промышленных предприятий в Подмосковье был представлен потенциальным инвесторам в рамках делового завтрака «Собственное производство в России: вызовы и возможности», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Мероприятие было организованного Корпорацией развития Московской области и Schneider Group и прошло в Доме Немецкой экономики в России. Так, представители КРМО презентовали инвестиционный потенциал Московской области: возможности для промышленных инвесторов и меры господдержки, действующие для резидентов региона.

«Практический опыт строительства нового промышленного объекта и запуска предприятия был представлен компанией Kermi, привлеченной в Подмосковье при участии КРМО. Германо-швейцарская компания уже инвестировала более 1,6 миллиарда рублей в завод по производству радиаторов, который был торжественно открыт в подмосковном Ступине на прошлой неделе», – отмечается в сообщении.

Заместитель генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров пояснил, что в регионе можно эффективно и безопасно инвестировать в развитие своего бизнеса.

«Здесь есть рынки сбыта, есть меры поддержки, есть профессиональные консультанты. Но, главное, что этот путь уже прошли множество иностранных инвесторов, которые успешно работают и развиваются в Подмосковье. Уверен, что открытый диалог по этим вопросам, который состоялся в рамках бизнес-завтрака, поможет инвесторам принять правильное решение», – дополнил он.

Также Федоров рассказал, что в ходе делового общения на мероприятии, представители КРМО провели целый ряд деловых переговоров как с компаниями, которые уже обращались в корпорацию, так и с новыми потенциальными инвесторами.

В свою очередь заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов разъяснил, что компании более чем из 30 зарубежных стран уже работают в Подмосковье.

«Общий объем иностранных инвестиций в экономику региона превышает 16 миллиардов евро. У правительства Московской области накоплен огромный опыт международного взаимодействия, поэтому процессы локализации новых предприятий всегда проходят на высочайшем уровне, что отмечают многие инвесторы», – подытожил он.