РИАМО - 16 окт. В ноябре в столичном выставочном центре «Крокус-Экспо» пройдет интернациональная выставка собак «Россия 2019», на мероприятие приглашены воспитанники детских домов Подмосковья и Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Российской кинологической федерации.

Выставка пройдет в МВК «Крокус-Экспо» (павильон 3, залы 13, 14, 15) со 2 по 4 ноября. На мероприятии будут вручать «Кубок президента РКФ 2019» и «Кубок РКФ 2019».

«Выставки РКФ уже традиционно становятся не только крупнейшими зоотехническими, но и семейно-досуговыми мероприятиями, которые привлекают внимание порядка 20 тысяч зрителей. Большая часть аудитории – семьи с детьми. В этом году специальными гостями выставки станут воспитанники Москвы и Московской области», – отмечается в сообщении.

Программа выставки рассчитана на детей разного возраста, она также предполагает взаимодействие юных гостей с собаками.