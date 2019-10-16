РИАМО – 16 окт. Для водителей московского социального такси проведут уроки по обслуживанию особенных пассажиров с собаками-поводырями, так, опытные кинологи поделятся опытом дрессировки животных, занятия состоятся 18 октября, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Так, таксистам расскажут, какие правила следует соблюдать при перевозке слабовидящих пассажиров с собаками.

«Социальное такси – одна из самых востребованных городских услуг для жителей с ограниченными возможностями. Сервисом могут воспользоваться в том числе пассажиры, которые передвигаются при помощи собак-поводырей. Чтобы эта услуга стала еще комфортнее, для наших сотрудников проведут специальные тренинги – свыше 130 водителей социального такси получат дополнительные навыки», – отметил заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Максим Коновалов.

Он уточнил, что занятия пройдут под наблюдением специалистов учебно-кинологического центра.

Для индивидуальных поездок с собакой-поводырем пассажиры могут выбрать легковые автомобили, оборудованные всем необходимым для комфортного проезда.

Транспорт передвигается по выделенным полосам, что позволяет быстрее выполнять заказы и сокращает время в пути.