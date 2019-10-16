РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 окт. В микрорайоне Львовский Подольска с 18 по 27 октября пройдут ярмарки товаров народного потребления и сельхозпродукции, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске с 18 по 27 октября пройдут выставки-ярмарки товаров народного потребления, на которых можно будет приобрести сельскохозяйственную продукцию по доступным ценам. Так, в микрорайоне Львовский на улице Железнодорожной, 10 тематическая ярмарка пройдет с 18 по 20 октября, а с 21 по 27 октября – сельскохозяйственная ярмарка, где в широком ассортименте будут представлены продукты питания и товары народного потребления», – говорится в сообщении.

Активное участие в мероприятии примут более 40 товаропроизводителей и личные подсобные хозяйства из Московской, Ивановской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Мурманской, Владимирской и других областей.

Всего с начала года в Подольске было проведено 39 ярмарок, среди которых социальная ярмарка «Ценопад». Также прошли 9 тематических ярмарок – «Крещенская», «Товары регионов России», «Рождественская», «Зима в Подмосковье», «23 февраля», «Пасхальная», «Здравствуй, лето» и 6 сельскохозяйственных. Данные ярмарки посетило прядка 60 тысяч жителей и гостей городского округа.