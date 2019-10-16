РИАМО - 16 окт. Транспортная доступность станций МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» для жителей Одинцовского городского округа будет обеспечена 54 маршрутами общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На маршрутах будут работать 402 автобуса разной вместимости. Предполагается, что ежедневно на автобусах до станций МЦД-1 будут доезжать более 53,4 тысячи человек.

«К станции Одинцово будут запущены два новых автобусных маршрута: №14к «9 микрорайон – Одинцово-1 – станция Одинцово» и №15к «станция Одинцово - платформа Баковка – станция Одинцово», – отмечается в сообщении.

На маршруте №14к будут работать шесть автобусов малого класса с интервалом движения 15 минут. Маршрут пройдет по Можайскому шоссе, а также по улицам Садовая, Маршала Жукова, Маршала Неделина, Маковского, Сосновая, Восточная и Южная.

Маршрут №15к будут обслуживать четыре автобуса малого класса с интервалом движения 10-15 минут. От станции Одинцово автобус поедет по улице Свободы, повернет на улицу Ново Спортивная и Говорова, и далее проследует до платформы Баковка.

Всего станцию Одинцово с городским округом свяжут 49 автобусных маршрутов, из них 31 маршрут по регулируемым тарифам с предоставлением льгот и 18 – по нерегулируемым тарифам.

Со стороны Вокзальной улицы задействовано 26 маршрутов по регулируемым тарифам и 14 маршрутов – по нерегулируемым. Со стороны Союзной улицы работают пять маршрутов по регулируемым тарифам и четыре – по нерегулируемым. Суммарный интервал движения транспорта к станции составит менее 1 минуты. Предполагается, что ежедневно до станции на общественном транспорте будут доезжать свыше 39 тысяч человек.

До станции Немчиновка можно будет доехать на автобусном маршруте №597, который обслуживается 24 автобусами по регулируемым тарифам. Интервал движения - 9 минут. Ожидаемый суточный пассажиропоток на маршруте будет более 7 тысяч человек.

«К станции Сколково ходят 39 автобусов различной вместимости по трем маршрутам, из них один маршрут обслуживается по регулируемым тарифам с предоставлением льгот. Суммарный интервал движения на маршрутах составляет 3 минуты», – уточняется в материале.

Предполагается, что с запуском МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» в конце 2019 года транспортная доступность улучшится для 130 тысяч жителей Одинцовского округа. В округе будут доступны четыре станции: Одинцово, Баковка, ИЦ «Сколково», Немчиновка. Интервал между поездами в часы пик составит 5 минут. Время в пути от станций МЦД-1 до ближайшей станции метро - 19 минут.

Стоимость проезда от станций МЦД с бесплатной пересадкой на метро и МЦК составит 45 рублей. Запуск МЦД позволит ежедневно экономить жителям Одинцова на проезде до Москвы и обратно более 120 рублей.