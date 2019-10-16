РИАМО – 16 окт. Управляющую компанию (УК) в городском округе Истра оштрафовали за незаконное пользование водными объектами, ликвидация нарушения находится на контроле прокуратуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее инспекторы эконадзора вынесли постановлении об административном наказании ассоциации «Резиденция Бенилюкс», которая управляет коттеджным поселком в деревне Чесноково.

«Штраф наложен после рассмотрения материалов расследования, проведенного городской прокуратурой. В ходе расследования выяснилось, что работники ассоциации организовали сброс сточных вод с очистных сооружений поселка в реки Беляну и Синичку - притоки Яузы. Разрешение на пользование водными объектами у нарушителей отсутствует», – отмечается в сообщении.

За это виновник нарушения оштрафован на 60 тысяч рублей. Ликвидация нарушения находится на контроле прокуратуры.

«Это не первый случай загрязнения истринских рек, попавший в поле зрения Минэкологии. Ранее за аналогичные нарушения инспекторы эконадзора крупно штрафовали индивидуального предпринимателя и ООО «АЦ-ЮГ», – заключается в материале.