РИАМО - 16 окт. На чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по плаванию в Смоленске молодая спортсменка из Воскресенска завоевала семь золотых медалей, одно серебро и три бронзы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Елена Шелобанова, выступавшая на этих соревнованиях в составе сборной Московской области, показала отличные результаты. Спортсменка, представляющая воскресенскую спортшколу олимпийского резерва «Академия спорта», сумела пополнить свою наградную копилку пятью золотыми медалями на чемпионате», - говорится в сообщении.

Два золота Шелобанова выиграла в индивидуальных стартах (200 и 400 метров вольным стилем). Еще три награды высшей пробы - в эстафетах (4х50 вольным стилем): смешанная, комбинированная и женская.

«Удача нашей пловчихе сопутствовала и на первенстве ЦФО, - две золотых (200 и 400 метров), одна серебряная (800 метров) и две бронзовых медали (50 и 100 метров). В итоге в Смоленске Елена завоевала семь золотых, одну серебряную и три бронзовых медали», - заключается в материале.