РИАМО – 16 окт. За 9 месяцев 2019 года на севере Москвы введено более 300 тысяч квадратных метров жилья, так, жители получили несколько обновленных парков и скверов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«По итогам 9 месяцев Северный административный округ стал одним из лидеров в Москве как по количеству построенного жилья, так и по общему объему недвижимости, который составляет более 1 миллиона квадратных метров», – отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он дополнил, что с начала года на севере столицы сданы в эксплуатацию современный образовательный центр с блоком начальных классов на 200 мест и детсадом на 90 мест на Верхней улице, а также физкультурно-оздоровительный центр с бассейном на улице Ивана Сусанина.

В составе этого ФОКа, который расположился в районе Западное Дегунино: 25-метровый бассейн и два универсальных спортивных зала площадью 184 и 137 квадратных метров, а также СПА-зона. В августе на Солнечногорской улице в районе Головинский сдан торговый центр, построенный за счет внебюджетных источников.

«После реконструкции и технического перевооружения были сданы в эксплуатацию новые производственные мощности Лианозовского электромеханического завода. Теперь здесь будут производить конструктивные элементы систем ПВО для концерна «Алмаз-Антей». На предприятии создано 200 дополнительных рабочих мест», – разъяснил Левкин.

По его словам, летом в округе прошли масштабные работы по благоустройству, и жители получили несколько обновленных парков и скверов.

Например, Сиреневый сад имени Колесникова в районе Сокол. По итогам работы тут появилось новое асфальтовое покрытие, лавочки и урны. Обновлена система освещения. Приведена в порядок площадка для выгула собак. Для малышей в разных точках сада размещены несколько детских площадок. Для маломобильных групп населения оборудованы удобные пологие сходы с тротуаров на садовые дорожки.