РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 16 окт. В подмосковных Котельниках прошла ярмарка вакансий, в которой поучаствовали свыше 20 организаций, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Третья в 2019 году ярмарка вакансий прошла 15 октября в торговом центре «МЕГА Белая Дача».

«В мероприятии приняли участие 22 организации, в том числе и муниципальные бюджетные учреждения. Впервые в ярмарке вакансий приняли участие ПАО Банк «Возрождение», крупнейший логичестический комплекс «Havi Logistic» и фармацевтическая компания «ПрофитМед», – говорится в сообщении.

Также впервые на ярмарке вакансий в Котельниках присутствовали участники из городского округа Дзержинский – оздоровительный пансионат «Союз».

«Для молодых соискателей, учащихся филиала Котельники университета «Дубна» и выпускников вузов были проведены тренинги по профориентации, успешному прохождению собеседования и грамотному написанию резюме», – заключается в сообщении.