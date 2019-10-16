РИАМО – 16 окт. Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в запуске новой электроподстанции «Хованская» ПАО «МОЭСК» («Россети Московский регион»), которая стала самым крупным питающим центром новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

В мероприятии также принял участие глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Начиная с 2012 года, в новой Москве построено свыше 16 миллионов квадратных метров недвижимости, создано 120 тысяч новых рабочих мест, на 70% выросло число жителей. Разумеется, этот бурный рост требует адекватных инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры. Сегодня мы открываем ПС «Хованская», которая сразу в 1,5 раза увеличит мощности электроснабжения новых территорий, создав задел для их развития на годы вперед», – отметил Собянин.

Он добавил, что именно к «Хованской» будет подключена новая городская больница в Коммунарке, которую откроют в ближайшее время. Мэр также подчеркнул, что для строительства подстанции было использовано отечественное оборудование.

Градоначальник напомнил, что строительство электроподстанции 220 кВ «Хованская» было начато в марте 2018 года и заняло 1,5 года, завершившись в сентябре. Станция расположена южнее деревни Сосенки, вблизи примыкания к Калужскому шоссе автодороги на поселок Воскресенское.

Выбор этой площадки для размещения подстанции обеспечил подачу напряжения в центр нагрузок новой Москвы, максимально близко к основным точкам потребления, что существенно снизит затраты на технологическое присоединение.

Сравнительно небольшие внешние габариты подстанции и освоение подземного пространства позволили максимально эффективно использовать имеющийся земельный участок, а также выполнить благоустройство и озеленение прилегающий территории.

Подстанция присоединена к сети 220 кВ двумя КЛ Лесная – Хованская №№ 1 и 2, с возможностью присоединения еще двух линий 220 кВ и транзита в сеть 110 кВ по четырем линиям 110 кВ. На подстанции применена гибкая и надежная схема с широким диапазоном классов напряжения электрических сетей: 220 кВ, 110 кВ, 20 кВ и 10 кВ.

Мощность новой подстанции составляет 700 МВА, что делает ее самым крупным питающим центром ТиНАО.

«Ввод подстанции в эксплуатацию позволил существенно повысить надежность электроснабжения новой Москвы, а его суммарная мощность увеличилась почти на 50% (до ввода «Хованской» суммарная трансформаторная мощность высоковольтных подстанций на территории ТиНАО составляла 1566 МВА). Созданный резерв мощности обеспечит подключение новых потребителей в течение ближайших 15-20 лет», – добавляется в сообщении.

Уже сегодня на ПС «Хованская» заключены договоры на технологическое присоединение с суммарной максимальной мощностью более 90 МВт, включая важнейший городской объект – многопрофильную больницу в Коммунарке и ряд крупных жилых комплексов.

С вводом «Хованской» будут решены вопросы по снятию ограничения на присоединение к располагающимся на территории ТиНАО подстанциям «Передельцы», «Теплый Стан», «Летово», «Десна», «Марьино», «Леоново» и «Троицкая».

Подстанция «Хованская» укомплектована оборудованием, произведенным на территории РФ.

В частности, установлены: силовые трансформаторы и автотрансформаторы, трансформаторы собственных нужд – АО «Группа «СВЭЛ», города Екатеринбург; элегазовые выключатели 220 кВ и 110 кВ – ООО «Сименс», город Воронеж; разъединители 220 кВ и 110 кВ, азотные (экологически безопасные) измерительные трансформаторы тока 110 кВ и элегазовые трансформаторы напряжения и напряжения 220 кВ – ЗАО «ЗЭТО», город Великие Луки.