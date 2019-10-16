РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 окт. Современные ультразвуковые сканеры для проведения широкого спектра исследований поступили в урологическое отделение филиала №2 Балашихинской областной больницы, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Портативный ультразвуковой сканер позволит выполнять широкий спектр абдоминальных, сосудистых, кардиологических, акушерско-гинекологических исследований, а стационарный аппарат – исследования в области акушерства и гинекологии, маммологии, урологии, эхокардиографии, нефрологии, онкологии и других направлений.

«Новые ультразвуковые сканеры оснащены передовыми инструментами для проведения различных исследований. За счет улучшения качества изображения оборудование позволит нам повысить уровень качества оказываемых услуг. Время диагностики заболеваний значительно сократится», – сказал главврач медицинского учреждения Михаил Антипов.

От коллектива Балашихинской областной больницы он поблагодарил председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова за такой подарок и добавил, что эти сканеры можно будет использовать и на выездах.

«Они оснащены рядом инструментов и свойств для анестезиологии и реанимации, офтальмологии, флебологии, поддержки малоинвазивных вмешательств, спортивной медицины», – заключил Антипов.

В сеть Балашихинской областной больницы входят 17 поликлиник, две амбулатории, женская консультация, травмпункт, три диспансера. Они рассчитаны более чем на 12 тысяч посещений в день. Филиал №2 располагается по адресу: шоссе Энтузиастов, дом №41.