РИАМО – 16 окт. Более 16 миллионов заявлений поступило в МФЦ Подмосковья с начала 2019 года, всего в регионе функционируют 122 офиса, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

«В 2019 году сотрудники центров «Мои документы» Московской области приняли 16,8 миллиона заявлений по более чем 300 услугам. В числе наиболее востребованных тем — регистрация прав и кадастровый учет недвижимости, восстановление учетной записи на госуслугах, получение СНИЛС и сведений из ЕГРН», – отмечается в сообщении

Лидерами по количеству обращений являются МФЦ Балашихи (821 тысяча заявлений), Одинцовского городского округа (801 тысяча заявлений), Красногорска (656 тысяч заявлений) и Люберец (613 тысяч заявлений).

Региональная сеть МФЦ насчитывает 122 офиса, 254 территориально обособленных структурных подразделения, в которых работают 6 тысяч сотрудников. Суммарно это 1977 окон предоставления государственных и муниципальных услуг.

До конца года новые отделения «Мои документы» откроются в Кашире (улица Ильича, 61), Мытищах (улица Мира, с32/2, торговый центр «4Daily») и Солнечногорске (деревня Брехово, строение 83М).

Московская область продолжает занимать ведущие позиции в рейтинге эффективности организации деятельности многофункциональных центров.

В рамках работы по повышению качества обслуживания МФЦ Подмосковья первыми в стране внедрили технологию цифровых отделений «Мои документы» и приняли участие в тестировании программно-аппаратных комплексов для автоматизации процесса регистрации биометрических данных заявителей.