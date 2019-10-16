РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 окт. В подмосковных Котельниках для школьников провели мастер-класс по мас-рестлингу, также школьники смогли записаться в бесплатную секцию по данному виду спорта, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«Шестнадцатого октября в школе №3 городского округа Котельники заместитель председателя «РосМолСпорт Московской области» Евгений Петров совместно с президентом федерации мас-рестлинга Москвы Дмитрием Васильевым провели мастер-класс по мас-рестлингу. Они познакомили школьников с историей, техникой и секретами якутской борьбы», – сказал Агаджанян.

Он добавил, что все желающие смогли попробовать себя в бесконтактном виде единоборства, поучаствовать в небольших соревнованиях. Кроме того, дети смогли записаться в секцию по мас-рестлингу.

«Спасибо большое директору школы Елене Ивановой за гостеприимство, сотрудничество и развитие спорта в регионе», – заключил Агаджанян.

Мас-рестлинг (перетягивание палки) – национальный вид спорта Якутии, признанный в России и введенный в 2003 году во всероссийский реестр видов спорта.