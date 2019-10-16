РИАМО - 16 окт. Новый автосервисный комплекс возведут в квартале Кирилловка микрорайона Подрезково в подмосковных Химках, общая площадь строения составит более 600 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Мособлахитектуры.

«Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области согласован облик здания в городе Химки»,- рассказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Проектом предполагается использование материалов песочных оттенков. Само здание выполнят в современном минималистическом конструктивном стиле и впишут его в окружающую застройку.

При этом главные входные группы будут выделены выступающими за основную плоскость фасада белыми порталами. Это сделают для лучшего визуального восприятия здания.

В рамках реализации проекта также будет проведено благоустройство территории. Будут обустроены проезды, открытые стоянки для автомобилей и пешеходные дорожки. Также будут установлены малые архитектурные формы и новое освещение.