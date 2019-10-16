РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. В подмосковном Подольске проведут лабораторный анализ химикатов, которые неизвестные сбросили в сточные воды в районе промзоны на Вишневой улице, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Ранее «РИАМО в Подольске» сообщило, что 13 октября жители заметили странную жидкость синего цвета в сточных водах, текущих с промзоны на Вишневой улице в водоемы поблизости. Активисты обратились в полицию и различные инстанции.

«Сотрудники администрации городского округа Подольск и МУП «Водоканал» выехали на место и осмотрели территорию. Сотрудники МУП «Водоканал» взяли пробы для проведения лабораторного анализа. Выясняется, какое из работающих на территории предприятий (их несколько – ред.) является источником загрязнения. Информация направлена в министерство экологии и природопользования Московской области», – говорится в сообщении.

По словам сотрудника пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области, по данному факту проводится проверка.