РИАМО - 16 окт. Москомстройинвест разрешил продлить до конца 2021 года строительство жилого комплекса Sky House, возведение которого началось в 2008 году, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Capital Group, выполняющая функции технического заказчика по достройке ЖК Sky House в центре Москвы, продлила разрешение на строительство проблемного объекта. Это позволит компании приступить к основным работам на строительной площадке комплекса после завершения обследования корпусов», – сказала председатель Москомстроийнвеста Анастасия Пятова.

Действие разрешительного документа продлено до конца 2021 года, уточнила она.

На объекте в настоящий момент проверяют и тестируют внутренние инженерные системы и готовятся к возобновлению строительства. ЖК расположен на улице Мытная, 40-44. Сроки завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились.

Площадь объекта составляет свыше 146 тысяч квадратных метров. В ЖК восемь корпусов, четыре из них – жилые дома. В составе комплекса предусмотрены ФОК, спортивная школа, административное здание и паркинг.