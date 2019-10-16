РИАМО - 16 окт. В Москве руководство ООО «Электроснаб» погасило в полном объеме задолженность по заработной плате после вмешательства следствия, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным Ивановой, в период с июня 2017 года по ноябрь 2017 года гендиректор ООО не выплачивал потерпевшему зарплату, при это имея финансовую возможность для этого. Сумма долга превысила 295 тысяч рублей.

«Благодаря своевременному решению о возбуждении уголовного дела по факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, принятым мерам, направленным на компенсацию причиненного ущерба, руководством общества в полном объеме погашена задолженность по зарплате перед своим работником», - сказала собеседник агентства.

Руководитель организации способствовал расследованию и возместил ущерб в полном объеме, поэтому уголовное дело было прекращено.