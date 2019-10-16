РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 окт. В подмосковном Подольске 19 и 20 октября пройдет акция «Чистый лес», принять участие в уборке лесного участка смогут все желающие, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На территории лесного участка, переданного Детскому парку культуры и отдыха в Подольске, 19 и 20 октября пройдет ежегодная акция «Чистый лес», организованная при поддержке администрации округа. Ее целью является экологическое воспитание и формирование культуры поведения в лесах, бережного отношения к ним, привлечение внимания к сохранению чистоты на территории лесных массивов», – говорится в сообщении.

Принять участие в акции могут все желающие. Сбор организаторов и волонтеров будет проходить в 10:00 в загородном клубе «Айвенго». Участники будут обеспечены инвентарем и распределены группами по территории. С 11:00 по 14:00 будет производиться очистка территории от мусора и сухой растительности.

Также все желающие смогут поиграть в лазертаг, посетить веревочный парк и принять участие в розыгрыше пяти обедов в ресторане.