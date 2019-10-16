РИАМО - 16 окт. Столичные врачи спасли 51-летнего мужчину, у которого началось отторжение трансплантированной ранее почки, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Пациент в тяжелом состоянии поступил в городскую клиническую больницу №52. Месяц назад ему выполнили трансплантацию почки – у мужчины была терминальная стадия почечной недостаточности, которая развилась на фоне сахарного диабета.

«Мужчину незамедлительно госпитализировали в реанимацию для нефрологических больных. Врачи диагностировали дисфункцию нового органа, которая развилась из-за огромной подкапсульной гематомы, сдавливавшей пересаженную почку в течение нескольких часов», – говорится в сообщении.

Такие гематомы является достаточно редким явлением. Они могут возникать на фоне разрыва трансплантата в результате незаметной для пациента травмы. В ряде случаев достаточно просто слишком затянуть ремень на брюках. Или же из-за отторжения, когда по некоторым причинам донорская почка не приживается в организме.

Мужчину подготовили к экстренной операции. Урологи были готовы на удаление пересаженной почки, которая к тому времени достигла гигантских размеров, занимая больше половины брюшной полости. Во время операции было удалено около 1 литра сгустков крови, но в связи с наличием жизнеспособных тканей поврежденной почки специалисты приняли решение сохранить трансплантат.

В течение двух месяцев врачи спасали почку: преодолевался криз отторжения, проводилась коррекция гликемии и антибактериальная терапия. Сейчас орган нормально функционирует и в процедурах гемодиализа пациент не нуждается. Врачи считают, что повторная пересадка пациенту не понадобится – он уже возвращается к нормальной жизни.