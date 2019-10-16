РИАМО - 16 окт. В Москве появится новая зеленая зона, ее создадут на завершающем этапе возведения Северо-Западной хорды в районе улицы Нижние Мневники, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«После реконструкции улицы Нижние Мневники мы проведем работы по качественному благоустройству. На том месте, где раньше все было заставлено гаражами, теперь будет благоустроенная зеленая зона, практически парк», - отметил первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

Территорию облагородят. В новой зеленой зоне обустроят более 127,3 тысячи квадратных метров газона, а также высадят порядка 1 тысячи деревьев и 5 тысяч кустарников.

«Мэром Москвы С. С. Собяниным была поставлена задача завершить строительство участка хорды и балочного моста до конца года. Мы планируем запустить движение в ноябре. Ввод хорды увеличит пропускную способность автотранспорта на прилегающих участках улично-дорожной сети на 30-40%», - добавил Аксенов.

В настоящий момент в рамках реализации проекта завершается реконструкция улицы Нижние Мневники от Крылатского моста до старого Карамышевского моста через канал имени Москвы. После запуска хорды данный участок дороги продолжит функционировать, поэтому его было решено модернизировать.