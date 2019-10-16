РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 окт. В лесу Подольского лесничества приступили к съемкам одного из эпизодов многосерийного фильма «Катран» о борьбе с подпольными цеховиками в 70-х годах, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«В Подольском лесничестве рядом с Большим Чулпановским прудом студия «Русский проект» совместно с Первым каналом снимает один из эпизодов нового многосерийного художественного фильма из популярной серии «Мосгаз». Рабочее название – «Катран». Фильм расскажет о борьбе сотрудников МУРа и КГБ с подпольными цеховиками в Москве в 70-е годы прошлого века», – говорится в сообщении.

В главных ролях снимаются Максим Аверин, Алена Бабенко, Екатерина Климова, Марина Александрова, Андрей Смоляков и другие российские артисты.