РИАМО - 16 окт. Проектом следующего трехлетнего бюджета Москвы на строительство нового жилья и реновацию существующего планируется выделить более 400 миллиардов рублей бюджетных ассигнований, говорится в пояснительной записке к проекту столичного бюджета на 2020-2022 годы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Документ и пояснительная записка к нему опубликованы на сайте столичного парламента. Подпрограмма, подразумевающая строительство нового и реновацию существующего жилья входит в госпрограмму «Жилище».

«На реализацию мероприятий подпрограммы «Строительство нового жилья в городе Москве и реновация существующей жилой застройки» на 2020-2022 годы запланированы бюджетные ассигнования в объеме 417,1 миллиарда рублей, в том числе: в 2020 году – 141,1 миллиарда рублей, в 2021 году – 142,8 миллиарда рублей, в 2022 году – 133,2 миллиарда рублей», – говорится в записке.

В частности, в рамках подпрограммы предусмотрены ассигнования на содержание центров информирования по переселению москвичей в рамках программы реновации в следующем объеме: 2020 год - 30 миллионов рублей, 2021 год – 17,9 миллиона рублей, 2022 год – 14,6 миллиона рублей.

Кроме того, на оказание содействия при переселении граждан в рамках реновации в 2020 году предполагается направить 64,5 миллиона рублей. На компенсации собственникам нежилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих реновации, в 2020 году планируют направить 1,8 миллиарда рублей, в 2021 году - 3 миллиарда рублей, в 2022 году – 3 миллиарда рублей.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда» проектом столичного бюджета на 2020-2022 годы запланированы бюджетные ассигнования в размере 24,7 миллиарда рублей. По подпрограмме содержания и благоустройства территории жилой застройки на три года предусматриваются ассигнования в объеме 177,4 миллиарда рублей.