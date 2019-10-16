РИАМО - 16 окт. Витамин С является важным для жизни и здоровья человека веществом, он не вырабатывается в организме самостоятельно и его необходимо потреблять из внешней среды, говорится в сообщении пресс-службы министерств здравоохранения Московской области.

«Витамин С выполняет несколько важных функций. Во-первых, участвует в продуцировании коллагена. Это вещество отвечает за состояние кожи, кровеносных сосудов, костей, связок и хрящей. Улучшает усвоение минеральных веществ. Во-вторых, благодаря витамину С железо усваивается лучше, что позволяет избежать железодефицитной анемии», – сказала министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Она добавила, что витамин С также усиливает способность организма противостоять атакам вирусов – это особенно важно в период повышенной заболеваемости

Она отметила, что аскорбиновая кислота оказывает антиоксидантное действие, укрепляет сердечно-сосудистую и нервную системы. Признаками нехватки витамина С могут служить сухость кожи, выпадение волос, кровоточивость десен, мышечные и суставные боли, а также другие симптомы.

«Заподозрить нехватку на начальной стадии сложно. Все появившиеся симптомы могут указывать не только на дефицит витамина, но и на развитие различных нарушений во внутренних органах. Однако характерная особенность дефицита витамина С – это высокая ломкость сосудов. В результате ослабления сосудистых стенок у человека часто появляются кровотечения, а раны долго заживают», – подчеркнула министр.

Больше остальных риску нехватки витамина С подвержены люди, злоупотребляющие курением, придерживающиеся строгих диет, страдающие болезнями желудочно-кишечного тракта. Витамин С активно расходуется у людей, которые постоянно не высыпаются, сталкиваются со стрессами и употребляют алкоголь.

По словам Мухтасаровой, важно обогатить рацион продуктами, содержащими витамин С. К такой категории относят черную смородину, щавель. Кроме того, полезно включать в меню капусту, перец, яблоки, зеленый горошек, брокколи, цитрусовые.