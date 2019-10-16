РИАМО - 16 окт. Гаражный бокс, расположенный в микрорайоне Южный в Королеве, выставили на аукцион со стартовой ценой 627 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.
«Комитетом по конкурентной политике во взаимодействии с министерством имущественных отношений Московской области объявлен аукцион в электронной форме по продаже гаражного бокса площадью 21,6 квадратных метра, расположенного по улице М.К. Тихонравова в микрорайоне Юбилейный города Королев», – отмечается в сообщении.
Королев имеет развитую инфраструктуру, кроме того очень привлекателен своим близким расположением к столице- всего в 30 километров от нее.
Любой желающий может ознакомиться с информацией, а также увидеть фотографии и убедиться в каком состоянии находится данный объект, на Едином портале торгов Московской области (www.torgi.mosreg.ru).
Начальная цена продажи помещения на аукционе составляет 627,58 тысячи рублей. Заявочная кампания продлится до 27 ноября.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии