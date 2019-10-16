РИАМО - 16 окт. Гаражный бокс, расположенный в микрорайоне Южный в Королеве, выставили на аукцион со стартовой ценой 627 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике во взаимодействии с министерством имущественных отношений Московской области объявлен аукцион в электронной форме по продаже гаражного бокса площадью 21,6 квадратных метра, расположенного по улице М.К. Тихонравова в микрорайоне Юбилейный города Королев», – отмечается в сообщении.

Королев имеет развитую инфраструктуру, кроме того очень привлекателен своим близким расположением к столице- всего в 30 километров от нее.

Любой желающий может ознакомиться с информацией, а также увидеть фотографии и убедиться в каком состоянии находится данный объект, на Едином портале торгов Московской области (www.torgi.mosreg.ru).

Начальная цена продажи помещения на аукционе составляет 627,58 тысячи рублей. Заявочная кампания продлится до 27 ноября.