РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 окт. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины на несовершеннолетнего в Подольске, подозреваемый задержан, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел на днях возле одного из многоквартирных домов округа. Мужчина напал на мальчика в целях совершения действий сексуального характера. Ребенка спасли местные жители, которые передали нападавшего полиции.

«По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый задержан», – сказала сотрудница.