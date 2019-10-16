РИАМО - 16 окт. Компания ООО «Кофепод» из Реутова первой на российском рынке начинает производство кофе с использованием биоразлагаемых капсул формата «неспрессо», говорится в сообщении пресс-службы главы администрации подмосковного муниципалитета.

«Реутовская компания ООО «Кофепод» впервые в России применила биоразлагаемые капсулы из полилдактида для упаковки и продажи своей продукции. Первая пробная партия кофе в новых биоразлагаемых капсулах была отправлена компанией для реализации на интернет-площадке Amazon в США. На российском рынке кофе в биоразлагаемых капсулах появится в ближайшее время», – говорится в пресс-релизе.

Упаковочные изделия из полилактида – экологически чистая альтернатива традиционной бионеразлагаемой упаковке. Сырьем для производства капсул служат ежегодно возобновляемые ресурсы, такие как кукуруза. Сама капсула изготавливается в Италии.

Компания «Кофепод» отмечена премией PIR EXPO AWARDS в номинации «лучшее технологическое/инженерное решение для кофеен» в категории «упаковка» за биоразлагаемую капсулу стандарта «неспрессо» на главной выставке индустрии гостеприимства страны PIREXPO 2019.