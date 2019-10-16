РИАМО - 16 окт. Долг Московской области за газ составляет 2,9 миллиарда рублей, что составляет исторический минимум с 2011 года, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Мы уходим на 2,9 миллиарда рублей по долгам за газ перед «Межрегионгазом». На 1 октября это является историческим минимумом с 2011 года. Просрочка платежа составляет 27 дней», - сказал Хромушин.

В ноябре прошлого года губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что долг региона составлял 6,82 миллиарда рублей.

Самый удобный и доступный способ оплаты газоснабжения – личный кабинет клиента, где можно оплатить без взимания комиссионного сбора. Кроме того, оплатить газ можно в отделениях и терминалах Сбербанка, в отделениях ФГУП «Почта России», в терминалах АО «Газпромбанк», установленных в филиалах АО «Мособлгаз».

Если оплата за потребляемые ресурсы не будет поступать, то газораспределительная компания будет вправе приостановить газоснабжение жилого помещения. Это возможно в случае неоплаты или неполной оплаты потребленного газа в течение двух расчетных периодов подряд.