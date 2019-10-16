РИАМО – 16 окт. Школьников Реутова знакомят с единственной в Московской области пожарной установкой абразивного тушения во время экскурсий, проводимых в городской пожарно-спасательной части ФПС, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации муниципалитета.

«В рамках месячника гражданской обороны школьники 10 общеобразовательных учреждений Реутова по 31 октября могут посетить городскую пожарную часть, где им будут продемонстрированы пять пожарных цистерн различной модификации, а также единственная в Московской области установка абразивного тушения», – сказал замначальника отдела по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности администрации Реутова Сергей Костельнюк.

Также ребята имеют возможность посетить Реутовский музейно-выставочный центр ГУ МЧС России по Московской области. Экскурсии для учащихся реутовских школ проходят ежегодно и служат не только для развлечения: специалисты пожарной части проводят с детьми инструктажи по противопожарной безопасности.

Музейно-выставочный центр МЧС в Реутове открыт для посещения для всех желающих по адресу: улица Победы, дом №33. Экспозиция насчитывает около двух тысяч экспонатов, которые размещаются в пяти залах.