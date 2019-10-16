РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 окт. Медиацентр школы №32 Подольска одержал победу в конкурсе «Наше Подмосковье – моя гордость» в номинации «Журналистика», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Богородском городском округе 15 октября прошла торжественная церемония подведения итогов Московского областного патриотического конкурса «Наше Подмосковье – моя гордость», посвященного 90-летию региона. На конкурс поступило свыше 1 тысячи работ от более чем 1,5 тысяч участников военно-патриотических организаций Московской области.

«Юнармейцы Подольска приняли активное участие в конкурсе. Победителем в номинации «Журналистика» стал школьный медиацентр средней школы №32. Руководитель медиацентра – заместитель директора школы, учитель ОБЖ Андрей Веселовский, по инициативе которого с декабря 2016 года работает школьный информационный канал», – говорится в сообщении.

На мероприятии были отмечены репортажи ребят о различных событиях школьной жизни и городского округа Подольск. Наиболее запомнился членам жюри конкурса видеосюжет, посвященный Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.