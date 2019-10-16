РИАМО - 16 окт. Доля безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья составляет 87,2%, примерно половина из них оплачивает проезд с помощью банковской карты, сообщил в среду в ходе круглого стола в Мособлдуме заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов.

В рамках круглого стола депутаты, представители фракции «Единая Россия», министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, компаний-перевозчиков, администраций муниципалитетов и общественных организаций обсуждают повышение качества транспортного обслуживания жителей региона.

«Общая доля безналичной оплаты проезда в Московской области - 87,2%. Чаще всего пассажиры оплачивают проезд банковской картой - 43,9%», - сказал Иванов.

Он добавил, что 34,1% пассажиров ездят по карте «Стрелка», 11,9% - по карте учащегося, 9,8% - по объединенной карте «Стрелка-Тройка», 0,3% - по льготной карте.

Жители Подмосковья неоднократно жаловались депутатам, в Общественную палату и на сайт «Добродел», что не могут оплатить проезд в общественном транспорте картой «Стрелка» или банковской картой. Также нарекания пассажиров вызывает отсутствие информации о возможности такой оплаты на конкретных маршрутах.

Общественники предлагали размещать в салонах транспортных средств информацию, что в случае невозможности безналичного расчета можно проехать бесплатно.

Согласно единому стандарту организации пассажирских перевозок, установленному в регионе, на всех маршрутах должна быть возможность безналичной оплаты проезда по карте «Стрелка», банковской карте или с помощью системы PayPass.