РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 окт. Депутаты Подольска одобрили увеличение дохода бюджета округа на 2019 год более чем на 500 миллионов рублей, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В среду в администрации округа прошло 64-е заседание совета депутатов округа. На повестке дня значились несколько вопросов. В том числе депутаты приняли изменения и дополнения в свое решение от 20 декабря 2018 года «О бюджете городского округа Подольск на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов».

«Предлагаемые изменения в решение обусловлено следующими причинами: изменением объема безвозмездных поступлений из бюджета Московской области, подлежащих к включению в бюджет округа; безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц; в связи с перераспределением и уточнением отдельных расходов бюджета и другим. Доходы бюджета на 2019 год планируется увеличить более чем на 500 миллионов рублей. С учетом указанных изменений общий объем бюджета городского округа Подольск составит более 14,3 миллиардов рублей», – сказала председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации округа Светлана Коткова.

Она отметила, что безвозмездные поступления из бюджета Московской области будут направлены в том числе на областные субсидии, ремонт автодорог, ремонт муниципальных общеобразовательных организаций, ремонт подъездов многоквартирных домов и многое другое.

Депутаты поддержали решение единогласно.