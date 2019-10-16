РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 окт. Жители подмосковного Красногорска льготных категорий 25 октября смогут получить правовую помощь в администрации муниципалитета, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Администрация городского округа Красногорск проводит прием граждан по оказанию бесплатной правовой помощи 25 октября в кабинете №113 (на первом этаже здания администрации) с 14:00 до 17:00», – говорится в сообщении.

С перечнем категорий граждан, которые могут воспользоваться услугой, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Красногорска.