РИАМО - 16 окт. Дети сотрудников АО «Воскресенские минеральные удобрения» приняли участие в ежегодных военно-патриотических сборах «Честь имею!», они изучали прикладные дисциплины и совершили марш-броски по пересеченной местности, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Бессменным организатором сборов выступает Центр патриотического направления «Аквариум». На базе детского лагеря «Химик» более 70 детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет в течение недели изучали военно-прикладные дисциплины, совершали марш-броски по пересеченной местности.

«Опытные инструкторы – ветераны спецподразделений – руководили практическими занятиями по строевой, альпинистской, тактической подготовке, спортивному ориентированию, основам выживания в экстремальных условиях и оказанию доврачебной помощи. Гостями курсантов стали бойцы московского ОМОНа, которые провели показательные выступления по рукопашному бою», - говорится в сообщении.

Ветеран ВДВ и спецназа ГРУ Владимир Черкашин вручил грамоты от Союза десантников ребятам, которые показали высокие результаты по парашютно-десантной подготовке. А лучшие курсанты получили васильковые береты Президентского полка и сертификаты на право ношения головных уборов, являющихся символом чести, доблести и отваги в служении своему Отечеству.

«В этом году мы впервые отправили на сборы сразу двух дочек Юлию и Дарью, обе в восторге от таких экстремальных каникул. Серьезная физическая подготовка на свежем воздухе, проживание вдали от мамы-папы, общение со сверстниками из разных городов России, уроки мужества от участников боевых действий – все это отличная замена компьютерным играм и соцсетям, и не только в дни школьных каникул», - отметил слесарь-ремонтник химкомбината Александр Кирюшин.

Он высказал слова благодарности за полученные детьми знания и бесценный опыт работы в команде всем организаторам слета, в том числе и «Воскресенским минеральным удобрениям».