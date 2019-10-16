РИАМО – 16 окт. До 2035 года в развитие Троицкого и Новомосковского административных округов планируется инвестировать 7 триллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Градостроительный потенциал правил землепользования и застройки (ПЗЗ) составляет 55,6 миллиона квадратных метров недвижимости и 3,5 триллиона рублей в денежном эквиваленте», – заявил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

Он подчеркнул, что интерес у российских и зарубежных застройщиков очень высок. По его словам, на сегодняшний день в развитие ТиНАО инвестировано 1,4 триллиона рублей.

«В том числе около 400 миллиардов рублей пришлось на средства столичного бюджета. До 2035 года в развитие ТиНАО планируется инвестировать 7 триллионов рублей», – подытожил Жидкин.

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