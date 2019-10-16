РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 окт. До конца декабря 2019 года в Балашихе планируют завершить рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Кучино», проект по рекультивации свалок стал одним из приоритетных в Подмосковье в текущем году, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В среду в ходе заседания фракции «Единая Россия» Ефимов рассказал совету депутатов Балашихи о реализации национальных проектов в Подмосковье и на территории округа. В Подмосковье работает 11 нацпроектов, сформированы 52 региональных проекта. В Балашихе в нацпрограммы попали 14 объектов.

«В ближайшие три года из областного бюджета на эти цели будет направлено 365,8 миллиарда рублей, из федерального – 40 миллиардов рублей, в том числе в текущем году – 118 и 15,6 миллиарда рублей», – сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что главным приоритетом этого года в регионе стала рекультивация свалок.

«До конца декабря будут завершены работы на полигонах «Кучино» и «Дубна Левобережная». Продолжатся мероприятия на объектах в Цареве, Долгопрудном, Анине и Кулаковском. Разрабатывается проектно-сметная документация для 8 полигонов: «Съяново», «Павловское», «Парфеново», «Вальцово», «Княжьи горы», «Каурцево», «Дубна Правобережная» и «Часцы», – уточнил Ефимов.

Он добавил, что в Балашихе помимо завершения рекультивации полигона «Кучино» в рамках нацпрограмм до конца года будет сдан ФОК с бассейном в микрорайоне Заря, запланировано открытие эстакады через железнодорожные пути в Салтыковке. На следующий год в плане строительство трех школ и двух пристроек, детского сада, реконструкция стадиона «Труд» и капремонт двух Домов культуры.

В ходе заседания фракции депутаты решили составить совместный график посещений объектов, вошедших в нацпроекты, подвели итоги работы в системе «Избиратель –депутат» и обсудили предстоящие выборы в городской совет, которые пройдут в сентябре 2020 года.