РИАМО - 16 окт. Субсидирование установки контактных валидаторов в общественном транспорте Подмосковья поможет решить проблему отказов водителей в безналичной оплате проезда, сообщил в среду в ходе круглого стола в Мособлдуме первый заместитель секретаря фракции «Единая Россия», советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган.

В рамках круглого стола депутаты, представители фракции «Единая Россия», министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, компаний-перевозчиков, администраций муниципалитетов и общественных организаций обсуждают повышение качества транспортного обслуживания жителей региона.

«Предлагаю рассмотреть возможность субсидирования установки контактных валидаторов. Оплата будет производиться просто касанием, это уже будет большой прогресс. (Пользуясь - ред.) ручным валидатором, водитель будет долго нажимать на кнопочки, что будет создавать очередь», - сказал Коган.

Он добавил, что по результатам мониторинга в рамках проекта «Народный контроль» выяснилось, что многие водители ведут себя агрессивно по отношению к пассажирам, желающим оплатить проезд безналичным способом, и даже допускают угрозы в их адрес.

Жители Подмосковья неоднократно жаловались депутатам, в Общественную палату и на сайт «Добродел», что не могут оплатить проезд в общественном транспорте картой «Стрелка» или банковской картой. Также нарекания пассажиров вызывает отсутствие информации о возможности такой оплаты на конкретных маршрутах.

Согласно единому стандарту организации пассажирских перевозок, установленному в регионе, на всех маршрутах должна быть возможность безналичной оплаты проезда по карте «Стрелка», банковской карте или с помощью системы PayPass.